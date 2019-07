Auto si rovescia nel fossato dell'A4, quattro feriti di cui due ragazzine

Esce di carreggiata e si ribalta nel fossato di fianco della corsia di emergenza, in A4, nel tratto tra il casello di Vicenza Ovest e quello di Montecchio Maggiore, in direzione Milano.Ha fatto tutto da solo l'autista del veicolo che si è ribaltato in autostrada verso le 13,40 di oggi. A bordo anche tre passeggeri, di cui due minorenni.

L'automobilista, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo che è sbandato e si è ribaltato. I pompieri arrivati da Vicenza con due squadre, hanno messo in sicurezza la vettura ed estratto non senza difficoltà la donna, seduta al lato autista, rimasta incastrata all’interno del veicolo del Canton Ticino. Venuti fuori autonomamente dal mezzo l’autista e due ragazzine.

La donna è stata presa in cura dal personale del Suem 118, come anche le due minori e l’autista e trasferiti in ospedale. Tutti soccorsi in codice giallo. Sul posto la Polstrada e gli ausiliari dell’autostrada. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.