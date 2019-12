Grave incidente nella notte tra venerdì e sabato in via Grottolea, a Enego, nel Vicentino. Poco dopo le 3 una Fiat Panda 4x4 con a bordo due giovani è uscita di strada, probabilmente a causa del ghiaccio, precipitando per una ripida scarpata di circa 30 metri per finire ribaltata in una laterale di via Coldarco di Sopra.

Secondo quanto riporta Il Giornale di Vicenza, i due ragazzi a bordo della Panda sono rimasti incastrati nell'abitacolo. Sono arrivati i pompieri da Bassano, Asiago e volontari di Enego che hanno liberato i due, poi affidati alle cure del Suem 118. Il più grave dei due feriti, un giovane di 25 anni, è stato trasferito all'ospedale di Treviso con una probabile emorragia cerebrale. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa due ore.