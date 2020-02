Drammatico incidente lungo la strada provinciale a Fara Vicentino, nel Vicentino: un'auto carambola e finisce sotto un camion in sosta, muore un 18enne di Salcedo.

Ancora da capire l’esatta dinamica del violento impatto mortale che verso le 13,30 ha coinvolto una macchina ed un camion posteggiato nell'area sosta di via Astico, in attesa della riapertura delle aziende per lo scarico-carico merci.

Secondo quanto riporta Il Giornale di Vicenza, l’auto che procedeva in direzione Breganze, per motivi ancora da chiarire, avrebbe sbandato in curva e dopo un testa coda sarebbe finita sotto il mezzo pesante che si trovava fermo nella piazzola, andandosi ad incastrare sotto le ruote del retrotreno.

A rendersi conto del violento impatto, l'autista straniero che riposava nell'abitacolo.

A perdere la vita è stato il giovane alla guida dell'auto. Sul posto i soccorritori hanno solo potuto constatare il suo decesso.

Il traffico è rimasto bloccato lungo via Astico per consentire le operazioni di recupero della salma e la rimozione dell'auto. Sul posto i vigili del fuoco, il 113 e la polizia locale per i rilievi.

Notizia in aggiornamento