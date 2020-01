Auto contro camion, un morto in A28

YT8-FMS

(ANSA) - FONTANAFREDDA (PORDENONE), 20 GEN - Un uomo, di 86 anni, di Casier (Treviso), è morto per le gravissime ferite riportate in un incidente stradale avvenuto attorno alle 12, lungo l'A28, tra gli svincoli di Fontanafredda e Sacile (Pordenone), in direzione di Conegliano. Per cause al vaglio della Polstrada, il veicolo su cui l'anziano viaggiava come passeggero è stato tamponato da una vettura condotta da una donna, di 21 anni, statunitense, in servizio alla Base Usaf di Aviano. Si è innescata una carambola che ha fatto terminare l'auto che la precedeva contro un camion per poi cappottarsi e terminare la corsa contro il mezzo pesante. L'uomo è morto poco dopo l'arrivo dell'equipe medica. I Vigili del fuoco di Pordenone hanno invece liberato la figlia, rimasta incastrata nell'abitacolo: la donna, di 53 anni, è stata trasportata in elicottero in ospedale a Treviso. E' in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita. Illesa la giovane che ha innescato la carambola: è stata accompagnata all'ospedale di Pordenone perché sotto choc.