Si chiamava Adriano Trevisan e aveva 78 anni la prima vittima del Coronavirus in Italia. Era ricoverato da 15 giorni e soffriva anche di altre patologie.

L’uomo era uno dei due primi contagiati accertati in Veneto, entrambi di Vò Euganeo. Ex titolare di una piccola impresa edile, Trevisan aveva tre figli, una delle quali, Vanessa, era stata sindaco del paese padovano, che si trova non distante dal confine con la Bassa Veronese.

«Sono arrivati a sette i casi di persone risultate positive ai test sul Coronavirus in Veneto». Lo ha detto a Marghera, il governatore del Veneto Luca Zaia, durante una pausa del summit in corso al centro Veneto della Protezione civile. Zaia è poi rientrato alla riunione per collegarsi in videoconferenza con il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. «I sette casi - ha aggiunto - sono tutti di Vò Euganeo tra cui due familiari del deceduto». Sarebbero secondo quanto si è appreso, la moglie la figlia dell’uomo.

In mattinata è stato trovato positivo al coronavirus un uomo di 67 anni, di Dolo, ricoverato ora in rianimazione a Padova. Lo riferisce all’Ansa direttamente il presidente del Veneto, Luca Zaia. Il paziente è transitato dapprima al pronto soccorso di Mirano (Venezia), poi nella rianimazione di Dolo (Venezia), e, in seguito al peggioramento delle condizioni, è stato trasferito a Padova.

Sono oltre 30 i casi accertati in Italia, fra cui uno secondo mortale in Lombardia.

TUTTO CHIUSO A VO'

A Vò Euganeo è stata decisa la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche, delle attività commerciali e lavorative, sportive, ludiche e la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Vietate anche le fermate dei mezzi pubblici e deciso l’avvio dello screening a tutta la popolazione. Lo ha deciso la task force riunitasi a Padova. Per i contatti stretti e familiari dei due casi conclamati è avviato un controllo approfondito a malattie infettive con test e esami e in isolamento fiduciario con sorveglianza attiva: saranno contattati due volte al giorno dal personale medico.