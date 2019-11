Un uomo è stato investito e ucciso da un mezzo in transito sulla A4 la notte scorsa. La vittima è di nazionalità ucraina. Lo rende noto la società autostradale Cav.

L’uomo faceva parte di una comitiva di 9 persone a bordo di un furgone, che si era fermato in una piazzola di sosta, tra gli svincoli della A13 Padova-Bologna, in direzione di Venezia. Per cause al vaglio della Polstrada, l’uomo ha cercato ad un certo punto di attraversare la carreggiata, venendo travolto mortalmente da un’auto sulla corsia di sorpasso.