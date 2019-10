MONTECCHIO MAGGIORE. Vespe attaccano i bimbi all’asilo, in due finiscono in ospedale. Sono stati attimi di paura quelli vissuti l’altro giorno alla scuola d’infanzia Piaget in piazzale Collodi ad Alte. Era metà mattina quando i piccoli, fra i 3 e i 5 anni, sono andati nel giardino della scuola insieme alle maestre. La solita attività all’aperto che viene fatta tutti i giorni, se il tempo è soleggiato, per permettere ai bambini di giocare, correre e divertirsi al di fuori delle aule. All’improvviso è apparso uno sciame di vespe che ha attaccato e punto i bambini: una di loro in particolare con ben 10 punture soprattutto sulla testa. Ad essere attaccato anche un altro compagno che ha ricevuto pure lui diverse punture. Gli insegnanti, visto che una bimba presentava numerose punture, hanno deciso di allertare l’ambulanza del Suem 118. I sanitari, una volta arrivati in piazzale Collodi, l’hanno trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Cazzavillan di Arzignano, con l’altro bimbo più colpito, e sono stati tenuti sotto osservazione per diverse ore. È stata una fortuna che nessuno dei bimbi punti fosse allergico e che non sia andato in shock anafilattico, un rischio comunque potenzialmente alto nel caso di presenza di diverse punture soprattutto quando si tratta di bambini.