Sono stati momenti di terrore quelli vissuti ieri in una ditta di Cassola, in provincia di Vicenza, specializzata nella lavorazione dei metalli preziosi. Una rapina, armi in pugno, come non accadeva da tempo in zona.

Nel mirino dei malviventi è finita la Gmp snc di via Monte Asolon. Durante l'assalto, avvenuto in pieno giorno, a pochi passi dalle abitazioni, i dipendenti impegnati nel turno sono stati imbavagliati e ammanettati. Nessuno per fortuna è stato ferito. Solo dopo le concitate fasi dell’assalto gli operai sono riusciti a liberarsi e a dare l’allarme al 112. Nonostante le immediate ricerche, estese anche fuori dal comprensorio bassanese, la banda era già svanita nel nulla.

I banditi sono entrati in azione poco dopo mezzogiorno, armi in pugno e passamontagna calato sul volto, e hanno arraffato oro e argento per diverse decine di migliaia di euro. Poi la fuga, senza dare nell'occhio, tanto che nessuno avrebbe visto l’auto utilizzata. I residenti delle abitazioni vicine hanno capito che qualcosa non andava solo dopo le 13, quando hanno visto arrivare i carabinieri in forze. Fondamentali per le indagini saranno le diverse telecamere della videosorveglianza poste nella zona.

Francesca Cavedagna