Appartamento in fiamme: muore un 70enne, salvate tre persone

Un uomo di 70 anni è morto mentre altre tre persone sono state salvate in un incendio scoppiato in un appartamento a Trebaseleghe, nel Padovano. Le fiamme si sono propagate in una stanza al piano terra e l'odore acre del fumo è stato percepito dagli altri tre ospiti che stavano nelle camere al piano superiore, i quali sono riusciti ad allontanarsi dalla casa e a chiamare i soccorsi.

I vigili del fuoco, arrivati dal distaccamento di Santa Giustina e dai presidi di Cittadella e Castelfranco Veneto con quattro automezzi e 15 operatori, sono entrati nell'abitazione dotati di autorespiratore, forzando la porta nella stanza dove si era innescato l'incendio. Al suo interno è stato trovato, riverso a terra, il corpo senza vita del 70 enne. Le fiamme sono state quindi subito spente, arginandole ad uno solo dei locali. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei vigili del fuoco. Sul posto i carabinieri e il personale sanitario con un'ambulanza e l'automedica.

CS