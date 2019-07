BRENDOLA. Incendio colposo: è questa l'ipotesi di reato sul quale sta indagando la procura di Vicenza, che ha aperto un fascicolo sul devastante rogo che ha distrutto la Isello Vernici. Il pubblico ministero Cristina Carunchio, che sta coordinando le indagini, ha disposto il sequestro dell'intera azienda: nell'area possono accedere solamente i vigili del fuoco per le ultime operazioni di spegnimento e messa in sicurezza e per le verifiche al fine di ricostruire le cause che hanno scatenato l'incendio. Sul registro degli indagati, come da prassi, potrebbero dunque finire i titolari e i responsabili legali della ditta.

In prima linea tra coloro che chiedono di capire cosa effettivamente sia successo lunedì e se ci siano o meno delle responsabilità c'è il Comune di Brendola, con il sindaco Bruno Beltrame che ha chiesto anche un incontro con la Regione.