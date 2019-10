Altoatesini a Treviso per vescovo Tomasi

COM-WA

(ANSA) - BOLZANO, 4 OTT - Oltre un centinaio di fedeli altoatesini, assieme al vescovo Ivo Muser e a una decina di sacerdoti della Chiesa di Bolzano-Bressanone, saranno domenica 6 a Treviso per festeggiare l'ingresso ufficiale nella città della Marca del nuovo vescovo Michele Tomasi, ex vicario episcopale a Bolzano. Gran parte della delegazione altoatesina, composta da oltre un centinaio di persone e guidata dal vescovo Ivo Muser, raggiunge Treviso domenica pomeriggio con gli autobus organizzati dall'Ufficio diocesano pellegrinaggi, che sostiene anche i costi del viaggio. La celebrazione eucaristica di insediamento del nuovo vescovo Michele Tomasi è fissata alle 16 nella cattedrale di Treviso (diretta tv su Telechiara). Sono previsti circa 1500 partecipanti e in piazza Duomo è stato anche allestito un maxischermo. Il nuovo vescovo arriva in tarda mattinata a Treviso dopo aver fatto tappa in alcune parrocchie lungo il tragitto. In città avrà dapprima tre incontri con il clero, la Caritas e i giovani.