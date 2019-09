Alpinisti da giorni bloccati in parete, rifiutano per due volte di essere soccorsi

Due alpinisti spagnoli da giorni stanno tenendo in ansia i propri familiari e in scacco il Soccorso Alpino sulle Tre Cime di Lavaredo.

SOCCORSI LA PRIMA VOLTA

I due, 45 anni lui, 36 lei, di Barcellona, già una settimana fa, aggregandosi a due alpinisti senza luci e con le corde incastrate al rientro dalla normale alla Cima Grande per aiutarli, si era trovata a sua volta in difficoltà ed era stata soccorsa nella notte.

Per la madre del rocciatore, ferma al rifugio, che si era sentita poco bene a causa dell'agitazione, era intervenuto il personale sanitario dell'elicottero del Suem.

SOCCORSI RIFIUTATI LA PRIMA VOLTA

E l'altra notte sono stati sempre i parenti dei due a dare l'allarme, non vedendoli rientrare. La coppia è stata fortunatamente individuata a metà della Via Cassin sulla Ovest: avevano bivaccato senza poter avvertire, perché tutte le pareti a nord sono senza copertura telefonica. I due hanno detto che avrebbero proseguito e l'allarme è cessato.

SOCCORSI RIFIUTATI LA SECONDA VOLTA

Ma i due sono ancora in parete, sulla Ovest delle Tre Cime. Ieri sera alle 20.20 circa infatti il capo del Soccorso alpino di Auronzo è stato contattato nuovamente dai due alpinisti spagnoli.

La coppia aveva raggiunto la cengia alta, ma si trovava in difficoltà e chiedeva informazioni sul rientro. Dalle foto ricevute, i soccorritori avevano capito che i rocciatori si trovavano dalla parte opposta rispetto alla normale. Dopo aver spedito loro due relazioni, spiegando dove si trovavano esattamente e cosa avrebbero dovuto fare, li hanno invitati ad attendere le prime luci e ripartire all'alba, per non mettersi in condizioni di rischio dato che avevano già passato una notte in parete.

Nel frattempo sono stati tranquillizzati i genitori dell'uomo, che in mattinata hanno chiesto che intervenisse nuovamente l'elicottero per una seconda perlustrazione. Appena individuati, anche questa volta, pur essendo poco distanti da dove si trovavano ieri sera e malgrado il tempo in peggioramento, gli scalatori hanno rifiutato di essere imbarcati.

Più tardi l'uomo ha iniziato a mandare foto degli ancoraggi e della vista della Cima Grande per far capire la propria posizione e avere indicazioni. Su sollecitazione a chiedere subito l'intervento del 118, se pensava di non riuscire a scendere viste le brutte previsioni del tempo, per non rendere molto difficile il loro rientro - e sottolineando la preoccupazione dei suoi genitori - l'alpinista non ha più risposto. Il Soccorso alpino sta continuando a monitorare la cordata.