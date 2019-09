Dramma alla caserma «Salsa» di Belluno. Un'alpina veronese trentenne è stata ritrovata morta ieri dai commilitoni: era rimasta da sola in caserma durante la giornata festiva.

Si era impiccata e per lei non c'è più stato nulla da fare. Come riporta il Gazzettino, era già stata in servizio per quattro anni come fuciliere a Orcenigo, in Friuli. Sulla vicenda indagano i carabinieri per escludere il coinvolgimento di terzi.

Appena pochi giorni tre militari di stanza nella stessa caserma erano stati condannati in tribunale per atti di nonnismo.