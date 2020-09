Almodovar a Venezia, la casa prigione si cura con il cinema

GAL-MAJ

(ANSA) - VENEZIA, 03 SET - "Prima di venire qui pensavo che il Covid ci ha costretti a stare tutti a casa, che abbiamo visto a un certo punto come una prigione. Quanta fiction abbiamo visto per riempire il tempo e quanto la fiction è necessaria e ci ha aiutato? Per questo io propongo il cinema. Uscire di casa per andare al cinema e condividere l'avventura di un film in una sala, emozionandosi insieme a degli sconosciuti". Così Pedro Almodovar al Lido dove ha presentato fuori concorso The Human Voice, un corto di trenta minuti ispirato all'omonima piece di Jean Cocteau e interpretato da Tilda Swinton. (ANSA).