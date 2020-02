Alle Galleria di Venezia torna la 'Nuda' di Giorgione

BCN

(ANSA) - VENEZIA, 21 FEB - Ritorna alle Gallerie dell'Accademia di Venezia la cosiddetta 'Nuda' di Giorgione, testimonianza superstite di una delle rare imprese pubbliche condotte dall'artista di Castelfranco (Treviso), che sarà finalmente esposta al pubblico a partire da martedì 25 febbraio. Il frammento di affresco, già in uno stato di conservazione precario, venne staccato nel 1937 dalla facciata sul Canal Grande del Fondaco dei Tedeschi, edificio medievale ricostruito dopo il devastante incendio del 1505 nei pressi del ponte di Rialto, espressione monumentale dell'anima mercantile di Venezia. La giovane figura femminile, ritratta in piedi a seno scoperto entro una semplice nicchia, ha sempre suscitato l'ammirazione dei commentatori per la "tinta sanguigna e fiammeggiante". (ANSA).