Al via nuovo bando regionale con ulteriori incentivi per la rottamazione delle vecchie auto. La Giunta, su proposta dell'assessore regionale all'ambiente Gianpaolo Bottacin, ha deliberato l'avvio per il 2020 di un bando dedicato ai cittadini, per ridurre le emissioni in atmosfera. Saranno inizialmente messi a disposizione 600.000 euro per chi deciderà di sostituire la vecchia auto con veicoli a basso impatto ambientale di nuova immatricolazione. «Rispetto ai bandi precedenti», specifica l'assessore, «nel 2020 abbiamo esteso la rottamazione anche ai vecchi veicoli alimentati a benzina euro 3 e gasolio euro 5, mentre nel valutare i punteggi per i nuovi acquisti continueremo a privilegiare il criterio delle emissioni».

Gli incentivi, fino a 4.500 euro, saranno diversi in funzione delle effettive emissioni di anidride carbonica e ossidi di azoto del nuovo mezzo, stabiliti in base a protocolli e si potranno ottenere rottamando autovetture adibite al trasporto persone, che appartengano alle classi emissive benzina Euro 0 Euro 1 Euro 2, Euro 3, gasolio Euro 0, Euro 1 Euro 2 ed Euro 3 Euro 4, Euro 5 bifuel Euro 0 Euro 1 Euro 2. «Nel predisporre la graduatoria, oltre a tenere conto delle emissioni, abbiamo confermato punteggi diversi a seconda della situazione economica dei beneficiari, prevedendo una priorità per le fasce di reddito più basse».

Per la presentazione della domanda ci saranno 30 giorni di tempo dalla pubblicazione sul BUR, prevista nell’arco di qualche giorno. In caso di punteggi equivalenti, come criterio residuale, si terrà conto dell'ordine cronologico di arrivo delle domande, fino ad esaurimento delle disponibilità.