Al via a Vicenza 'Pescare Show' 2020

(ANSA) - VICENZA, 21 FEB - Ha un giro d'affari che vale 350 milioni di euro, e conta oltre 1,2 milioni di appassionati il settore della pesca sportiva in Italia, che da oggi a domenica 23 febbraio ha la sua vetrina di riferimento con "Pescare Show", a Vicenza, promossa da Italian Exhibition Group. La rassegna dedica ampio spazio anche alle imbarcazioni da diporto equipaggiate per la pesca in mare e in acqua dolce. Un appuntamento importante per le community degli sportivi e dei praticanti. Numerosi appassionati, dall'Italia e dall'estero, che fin dalle prime ore doi apertura hanno riempito i quattro padiglioni del quartiere fieristico IEG di Vicenza. A Pescare Show i visitatori possono entrare in contatto con gli ultimi prodotti dei top player della nautica da diporto presenti nell'area del Boating Show (Hall 6 e 7), in una spettacolare esposizione di imbarcazioni. Tra le novità in fiera anche gli ultimi ritrovati dell'elettronica, come gli ecoscandagli di ultima generazione, i motori elettrici e i display multifunzione.