Aida 'nera' in Arena, Wilson si ammala

(ANSA) - VENEZIA, 29 LUG - E' stata sostituita perché ammalata la soprano americano Tamara Wilson, l'artista che aveva manifestato il proprio rifiuto a farsi truccare di nero, ritenendolo razzista, per interpretare l'Aida sul palco dell'Arena di Verona. Per l'ultima recita in cartellone è stata scelta alla fine Maria Josè Siri, entrata in scena col trucco scuro di tradizione.