Un vicentino di 58 anni, nel 2015, aveva provocato un incidente stradale dopo essersi messo al volante della sua auto ubriaco. Dopo la denuncia e il ritiro della patente, era finito a processo dove aveva chiesto e ottenuto la “messa alla prova”: aveva infatti deciso di fare i lavori di pubblica utilità per una cooperativa per espiare la pena.

Ma, qualche settimana fa, mentre si stava recando nella sede della coop, in città, questa volta in bicicletta, è rimasto coinvolto in un altro incidente; e anche questa volta era ubriaco. Rischia di perdere il beneficio dei lavori gratuiti, e di averli fatti per niente.



Diego Neri