Addio ai pini marittimi sulla A4: sono stati tagliati nella notte

Per molti, erano il simbolo del mare che si avvicinava, delle vacanze che stavano per cominciare nell'alto Adriatico. Ora, non ci sono più.

Nella notte infatti sono stati tagliati i pini marittimi, che avevano in alcuni casi 70 in altri 100 anni, che caratterizzavano l'autostrada A4 fra Padova Est e Venezia. La società concessionaria Cav S.p.A., che gestisce il tratto, dopo una serie di sopralluoghi ha determinato il cattivo stato di salute e quindi la pericolosità degli alberi: in caso di caduta sarebbero piombati sull'autostrada sottostante.

La società però, fa sapere l'Ansa, ha però già proceduto a piantare altri 18 pini simili che verranno posizionati al bivio tra A4 e la tangenziale di Mestre.