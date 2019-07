Accoltellò ex compagna,convalida arresto

XWL-BUO

(ANSA) - PADOVA, 29 LUG - Antonio Salvadego, l'uomo di 49 anni che venerdì scorso ha aggredito con un coltello Beatrice Mazzucato, 48 anni, parrucchiera di Albignasego, tentando poi di togliersi la vita con un colpo all'addome, ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere oggi davanti al gip Margherita Brunello, che ha convalidato l'arresto e ha disposto la custodia cautelare in carcere. Salvadego, difeso dagli avvocati Andrea Frank e Francesca Betto, è indagato per tentato omicidio: quando uscirà dall'ospedale finirà pertanto in carcere. Salvadego si era presentato sotto il salone di parrucchiera ad Albignasego, dove lavora Beatrice, e le aveva sferrato tre coltellate, una al collo, una al braccio e l'altra sulla gamba. La donna è già stata dimessa. (ANSA).