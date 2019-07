A Mestre l'Home Venice Festival

CO

(ANSA) - VENEZIA, 11 LUG - Novanta artisti della scena musicale internazionale, in rappresentanza dei generi più diversi: per tre giorni, da domani a domenica, il Parco di San Giuliano a Mestre diventa il palcoscenico dell'Home Venice Festival. L'evento, in riva alla laguna, è reso possibile grazie alla collaborazione tra Comune di Venezia, la partecipata Vela e Home Entertainment (la società che ha organizzato per nove anni l'Home Festival a Treviso). I cancelli si apriranno alle 15 e il parco sarà aperto fino alle 4 di notte, con la possibilità di unire alla buona musica, sui tre palchi allestiti nell'area, momenti di socialità, di food and drink e di intrattenimento alternativo nel village costruito negli spazi verdi.