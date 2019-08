A Cortina l'Husky Dog Trekking

CO

(ANSA) - VENEZIA, 9 AGO - Quando gli occhi color ghiaccio di un husky incrociano quelli di un bambino; quando le zampe agili di un cane da slitta fanno strada ai passi incerti di un piccolino (ma non solo): accade a Cortina grazie ad Ararad Khatchikian. Titolare della Scuola Internazionale di Mushing Sim, riconosciuta dal Coni e dalla Federazione Italiana Musher Sleddog, Ararad è approdato a Cortina nell'estate 2019 per accompagnare grandi e piccini in un'avventura "a doppio nodo" con i suoi fedeli compagni di viaggio: i cani husky. Nelle due ore totali di attività prevista, i cani - imbragati ed assicurati davanti al bambino o all'adulto - diventano affettuosi compagni di camminata, oltreché pazienti personal trainer lungo percorsi autorizzati dalle Regole d'Ampezzo e selezionati perché immersi nel verde e a portata di tutti.