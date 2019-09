29ml euro Coldiretti per #adottaunbosco

CO

(ANSA) - VENEZIA, 20 SET - Un assegno da 29.500mila euro è l'importo consegnato oggi al sindaco Roberto Rigoni Stern da parte delle imprenditrici di Coldiretti che hanno donato il frutto del progetto #adottaunbosco avviato dopo l'uragano Vaia che ha provocato la devastazione delle foreste venete. La cifra è stata destinata dall'amministrazione comunale al ripristino del parco storico cittadino 'MillePini" sorto nel dopoguerra proprio quando intorno al paese non c'era piu' nulla. Danneggiato in parte dalla calamità è ora bisognoso di cure e manutenzione per ridare uno spazio verde botanico aperto alla comunità.