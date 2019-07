Prove di crescita al Briamasco I gialloblù sfidano l’amico Maran

Si cambia registro. E si alzano giri, livello di attenzione, quote di disciplina tattica. Superati i primi, modesti ostacoli stagionali il Chievo rimette piede in campo stasera per misurare i propri progressi contro un avversario decisamente più attrezzato, il Cagliari del carissimo nemico Rolando Maran. L’appuntamento è per le 19 allo stadio Briamasco di Trento, dove i gialloblù riproveranno l’ormai collaudato 4-3-1-2 - classico assetto dello stesso Rolly - contro una squadra di categoria superiore e che nel corso dell’estate ha subito un consistente restyling che non pare peraltro averne corrotto le ambizioni. Anzi. Perché per un Barella in uscita patron Giulini ha risposto tra gli altri con i Rog, i Mattiello, l’ex Hellas Colombatto. Senza contare l’uruguaiano Nahitan Nandez, centrocampista di prospettiva del Boca Juniors prossimo all’approdo in Sardegna che ovviamente oggi non sarà della partita ma conferma l’indirizzo della dirigenza. Tanto più che i nuovi acquisti si innestano su un impianto impreziosito dai Castro, dai Pavoletti, Bradaric, Pisacane, Pavoletti, Cragno. Oltre agli altri ex gialloblù Cacciatore e Birsa. Marcolini, ancora alle prese con un gruppo che da qui ad un mese dovrebbe perdere parecchi pezzi, ha sempre l’imbarazzo della scelta davanti e qualche ansia in più sotto la cintola, considerate soprattutto la perdurante indisponibilità di Cesar. Umidità garantita ma sole ormai calante alle 19 nel catino di Trento, con biglietti in vendita a 10 euro (1,50 in più per la prevendita) e a 2 euro per i ragazzi tra i 7 e i 14 anni (più un euro per la prevendita). Ingresso gratuito infine per i minori di 6 anni. •

FR. AR.