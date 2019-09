Chievo in campo al Bentegodi nella sesta giornata del campionato di Serie B, alla caccia del primo successo casalingo stagionale.

Di fronte il neopromosso Pordenone.

Parziale ( 65° minuto ): Chievo-Pordenone 1-1 (10' Strizzolo, 55 Djordjevic)

La cronaca del secondo tempo

59' Grande numero di Djordjevic che si gira in area ma non trova la porta per questione di centimetri

57' Stavolta è Chiaretti che si fa ammonire la seconda volta per un fallo su Esposito: ospiti in nove!

55' GOL DEL CHIEVO. Calcio d'angolo dalla sinistra, stacca Djordjevic di testa ed è pareggio!

50' Brutto fallo di Strizzolo su Esposito: per lui secondo giallo ed espulsione. Pordenone in dieci

La cronaca del primo tempo

40' Ci prova Vignato, Di Gregorio devia in corner

18' Djordjevic prima fermato da Di Gregorio su una conclusione dal dischetto del rigore, poi conclusione respinta da una paio di metri

15' Burrai sfiora l'autogol, Di Gregorio si salva

10' GOL DEL PORDENONE Girata di testa di Strizzolo su un traversone da destra, ospiti in vantaggio

1' Garritano la mette dentro, Rodriguez non ci arriva per pochi centimetri

Le formazioni ufficiali

Chievo: Semper; Dickmann, Leverbe, Cesar, Brivio; Segre, Esposito, Garritano (58' Garritano); Vignato; Rodriguez, Djorddjevic

Allenatore: Michele Marcolini

Pordenone: Di Gregorio, Bassoli, Almici, Camporese, De Agostini ©; Gavazzi (58' Vogliacco), Burrai, Pasa, Chiaretti; Strizzolo, Monachello

Allenatore: Attilio Tesser