Oggi duello a Frosinone E domani scattano i play out

Una poltrona per quattro: esaurita ieri sera la prima semifinale d’andata questa sera i riflettori si accendono sul secondo match che accompagnerà i playoff di Serie B verso la finale. Quella che oppone - sempre con fischio d’avvio alle 21 - il Frosinone di Sandro Nesta al Pordenone di Tesser. Con bonus a favore dei friulani, piazzatisi quarti al termine della stagione regolare. Il ritorno dei due confronti è previsto rispettivamente per martedì, dopodomani, al Picco e per mercoledì in Friuli. Sempre alle 21. Finali tra domenica 16 e giovedì 20 agosto, data in cui sapremo quindi quale squadra avrà seguito Benevento e Crotone al piano di sopra. Da domani, però, entra nel vivo anche il confronto dei playout, quello che metterà di fronte Pescara e Perugia. In ballo, in questo caso, la permanenza in categoria. Il Pescara giocherà l’andata degli spareggi salvezza domani alle 21 all’Adriatico mentre il ritorno si disputerà al Curi la vigilia di ferragosto. Drammatico scontro fratricida, quest’ultimo, fra i biancazzurri di Andrea Sottil e gli umbri di Massimo Oddo, ex del Pescara. •