Michele Marcolini è il nuovo allenatore del Chievo Verona. Nasce a Savona, il 2 ottobre 1975. Esordisce nel calcio professionistico nel ruolo di centrocampista nel campionato 1994/95 quando, neanche ventenne, scende in campo con la maglia del Sora in Serie C1. Dopo tre stagioni con la squadra laziale, si trasferisce al Bari, formazione che milita in Serie A.

Nei quattro campionati che disputa con i biancorossi, colleziona 86 presenze condite da cinque reti. Dopo l’esperienza in Puglia segue un biennio in Serie B al Vicenza. Nel 2003/04 inizia un’esperienza triennale all’Atalanta: 108 presenze totali e 12 reti realizzate fra Serie A (una stagione) e Serie B (due stagioni). È il luglio del 2006 quando il suo cartellino viene acquistato dal ChievoVerona. Con i colori gialloblù disputa cinque stagioni tra Serie A (quattro campionati) e Serie B (una sola stagione): in totale le presenze tra i due massimi campionati italiani sono 145 con 19 gol segnati. Nove presenze (con una rete) in Coppa Italia e quattro presenze nelle Coppe Europee completano il bilancio della sua esperienza in gialloblù.