Marcolini sta alzando i giri Chievo alle prove di decollo

La base è sempre quella. I giovani leoni a caccia di occasioni e di visibilità mescolati con qualche veterano che, per differenti motivi, si sente ancora legatissimo alla causa. E sempre quella è la condizione, forzatamente precaria, con la quale si trova a convivere mister Michele Marcolini. Il tecnico che spunta i giorni, uno per uno, sul suo calendario virtuale, nell’attesa che la più sofferta sessione di mercato della sua carriera abbia finalmente fine. Quanto all’obiettivo primario del suo Chievo, a prescindere dall’organico ballerino, è quello di arrivare pronti alla prima giornata di campionato e la sensazione, soprattutto dopo la prova di domenica a Cagliari, è che tecnico e squadra siano veramente prossimi alla meta. Motivi di conforto in ordine sparso dalla trasferta sull’isola insomma, indipendentemente dall’esito di un confronto che si annunciava impari ma che impari non si è scoperto essere. LE GUIDE. L’allenatore è ovviamente regista e leader massimo delle operazioni. Il primo mese, abbondante, di lavoro, pare aver confermato che Luca Campedelli e Sergio Pellissier ci hanno visto perfetto nella scelta di affidargli il Chievo della ricostruzione. Modi composti ma idee molto chiare, Marcolini si è caricato sulle spalle il gruppo che - settimana dopo settimana - da una parte perdeva pezzi nobili e dall’altra raccoglieva scommesse. Quindi ha recuperato concetti di gioco indispensabili per la B - corsa, pressione - appoggiandoli su un assetto consolidato. Accrescendo le certezze, modulandolo sul ritmo, variabile. Lavorando sui dettagli, insegnando soprattutto ai meno esperti come leggere la gara. «La squadra può e deve crescere ancora», ha confermato nel dopogara della Sardegna Arena. Però è già sulla pista di decollo, pronta a sorprendere anche a Perugia. Prima, asperrima tappa del suo campionato. Ma il gruppo ha le sue guide anche in campo: lo è Riccardo Meggiorini, lo sta diventando Pucciarelli (assolutamente ritrovato in questo scorcio di estate) e lo sarà di nuovo Bostjan Cesar non appena si sarà messo alle spalle l’infortunio che ne ha condizionato la preparazione permettendogli di tornare a governare la difesa. I NUOVI. Nel folto drappello degli emergenti sta maturando a velocità sostenute Salvatore Esposito, 18 anni di talento e carattere. Vista lunga, destro talvolta da calibrare per quanto affilato. Dotazione di colpi comunque di primo livello. Al di sopra di ogni ragionevole dubbio. La notte di Cagliari ne ha esaltato la capacità di incidere sulla gara prima ancora della vocazione alla lotta. Centrocampista all’apparenza completo e chiamato a questo punto a confermarsi di volta in volta. Ma con lui merita certamente la luce diffusa dei riflettori Massimo Bertagnoli, svezzato negli anni a casa Chievo, centrocampista adattato a terzino che - grazie alle ottime letture e al passo svelto - ha più volte messo lo stop alle incursioni di Joao Pedro e soci. Tutt’altro che novellini del pallone. E ancora attenzione a Maxime Leverbe, partito ai primi di luglio a luci bassissime eppure titolare oggi inamovibile dell’undici di Marcolini. A Cagliari ha sbandato un paio di volte in avvio, poi ha rimesso mani e unghie sul match lievitando lui pure in maniera sensibile. PROSPETTIVE. Due settimane scarse per chiudere l’ultima trattativa. Da una parte l’opportunità di dare un’altra sistemata al bilancio, dall’altra l’intrigante prospettiva di potersi ritrovare oltre la seconda giornata del campionato con qualche asso imprevisto nella manica. Emanuele Giaccherini, per dire, avrà pure lo stipendio fuori categoria ma il suo contributo tra i cadetti può essere potenzialmente devastante e modificare sensibilmente gli orizzonti. Vedremo. Nel frattempo Marcolini prosegue l’angoscioso countdown, tra un paio di lunedì potrà avere anche lui le idee un po’ più chiare. E ordinare una volta per tutte il decollo. Senza lasciarsi troppo sedurre dagli evidenti sintomi di crescita. Profilo umile, per carità, ma sognare non è ancora vietato. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Francesco Arioli