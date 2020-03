Marazzina italiano a Miami «Sta per scoppiare il caos»

Simone Antolini Anche l’America si è risvegliata con il fiatone. E la febbre. E adesso la paura ha rotto le catene. Il presidente Donald Trump ha dichiarato l’emergenza nazionale. Da lunedi chiudono le scuole. Il coronavirus è sbarcato anche negli Usa. «Mi aspetto l’apocalisse, sta per scoppiare il caos», anticipa Massimo Marazzina, ex giocatore del Chievo della Favola, che vive a Miami da tempo. Insegna tecnica calcistica ai ragazzi del posto, in Italia torna per commentare le partite della Serie A, «ma l’ultima volta sono stato costretto ad annullare il viaggio». Visto che l’emergenza coronavirus era già partita. Anche la Florida inizia a fare i conti con la paura. E i contagiati spuntano come funghi. «Qui hanno silenziato la paura. Ma adesso, purtroppo, si dovrà fare i conti con la realtà». Massimo, state per uscire dalla normalità? «La normalità è soltanto apparente. Due giorni fa ero ad una recita di mia figlia a scuola ma fuori tutti sanno quello che sta succedendo. E adesso arrivano i primi segnali dal governo». Cosa la preoccupa di più? «In Italia i tamponi sono gratis, qui per capire se sei positivo devi sborsare 2.500 dollari. La differenza sta tutta lì. Senza facilità di accesso al tampone non puoi avere la reale percezione di come si diffonde il contagio. E la paura è che qui sia peggio che in Italia (ma adesso verranno stanziati dal governo 50 miliardi per l'emergenza sanitaria e verranno resi accessibili i testi ai cittadini, ndr)». Ha seguito a distanza? «Certo, io sono lombardo, e proprio in Lombardia ho i miei parenti. Chiusi in casa, chiusi i negozi, c’è grande apprensione. Ma mi accodo a chi vive da lontano questo disastro epocale». Un italiano a Miami è guardato di traverso? «Hanno paura. Tanti non sanno che sono qui da mesi. Pensano che comunque io possa rappresentare un contatto con il virus che viene dall’Europa, perché magari frequento italiani appena arrivati dal continente. Anche se gli Usa hanno chiuso le frontiere ai paesi europei, esclusa la Gran Bretagna. Ma anche gli americani si sono resi conto di quello che sta succedendo dall’altra parte dell’oceano. Nessuno ha più voglia di fare battute, perché la situazione è grave». Regole per sopravvivere? «Onestà totale e libertà di scelta. Ai genitori che mi portano i loro ragazzi per le lezioni private di calcio dico sempre: scelta vostra, io sto bene, poi fate voi. Naturalmente anch’io dovrò attenermi a tutto quello che ci verrà detto da qui in avanti». Quando ha in mente di tornare in Italia? «Ho un biglietto aperto per giugno. Ma non so se potrò ritornare per le mie vacanze italiane. L’ultima volta che sono stato lì era ottobre. Non so quando accadrà ancora». Gli americani come reagiscono all’emergenza? «Qui, quando è annunciato l’arrivo di un uragano, prendono d’assalto i supermercati e fanno provviste come se dovessero restare isolati per un mese. L’uragano dura un paio di giorni. Il coronavirus sarà una storia lunga. Non so come reagiranno. Ieri ero davanti ad un supermercato e ho visto una persona uscire con cento casse d’acqua. La psicosi può giocare brutti scherzi ma l’emergenza resta reale. Mi aspetto strade deserte, l’assalto ai market, gli scaffali vuoti». L’ultima volta ci eravamo sentiti per parlare del suo Chievo... «Qui si è fermata anche l’Nba, dopo che il francese Gobert degli Utah Jazz è stato trovato positivo. Mi aspetto un effetto a catena. Proprio come sta succedendo in Italia. Ci troviamo di fronte ad un problema che va trattato con grande responsabilità. E quindi, anche lo sport finisce in coda. Da parte del governo americano mi aspetto una linea dura nel giro di pochissimo tempo. Serve stare chiusi in casa? Ci adegueremo, ci abitueremo. Come state già facendo lì voi. Mi pare che in questo momento parlare di Serie A, Champions o Europeo possa risultare quasi irrispettoso. Certo, c’è voglia di normalità. Ma se ci è stata tolta, dovremo andare a riconquistarcela con grande senso civico. E pure una sofferenza da vivere con il sorriso». • © RIPRODUZIONE RISERVATA