La banda Juric si rilassa al mare Zac e Pessina sono in Sardegna

Vacanze al mare e con le mete italiane nettamente in vantaggio rispetto all’estero. I giocatori del Verona si stanno rilassando a pochi passi da casa. Un’estate comprensibilmente diversa anche per loro. Un agosto particolare per il mondo del calcio. Calendario stravolto. Mai in vacanza in questo periodo, solitamente la collocazione abituale di ritiri ed amichevoli di inizio stagione. Quest’anno invece unico intervallo utile per dedicarsi a qualche giorno di relax. Allontanando anche i cattivi pensieri di una stagione e di un 2020 purtroppo segnato dalla minaccia Covid che ha stravolto le vite di tutti, sportivi compresi. Difficile scegliere da dove partire. Forse però giusto anche in questo caso seguire lo schema dell’undici di partenza. Dal portiere fino agli attaccanti. Stavolta schierati nello speciale modulo vacanze. In viaggio dalla Toscana alla Sardegna, da Capri a Ponza fino alla Corsica e alla Grecia. Ovviamente con il supporto di immagini e di instagram stories. DA SILVESTRI AD ALAN. Vacanze in famiglia per il numero uno gialloblù nella vicina Forte dei Marmi. Giorni in Versilia in totale relax a stretto contatto con Alessio Cerci, ex esterno dell’Hellas di Fabio Pecchia. Tranquillità ma non solo con tanto di invito mondano alla festa di compleanno di Giampaolo Pazzini appena venerdì scorso. Risalendo il campo in difesa ecco la prima scelta controcorrente. Alan Empereur non ha optato per l’Italia per la sua destinazione estiva, volando invece fra le isole greche. Da Mykonos fino a Santorini, al momento ultima tappa del suo tour in compagnia della moglie Isabela. Un viaggio di nozze probabilmente ritardato, dopo il matrimonio avvenuto ad inizio giugno. CAPITAN VELOSO IN CORSICA. Anche nel reparto di centrocampo il minimo comune denominatore rimane il mare. Capitano anche in barca Miguel Veloso, in gita appena qualche ora fa in Corsica nell’affascinante scenario delle bocche di Bonifacio, uno stretto a pochi km dalla nostra Sardegna. Si ritorna in Italia invece con Marco Davide Faraoni e con la moglie Daniela. Anche per loro una gita in barca nella sempre attuale Capri. Ore di svago all'ombra dei Faraglioni, un luogo incantato crocevia nella propria storia di personaggi iconici e di leggende senza tempo. Probabilmente il miglior modo per rigenerarsi e per ricaricare le batterie in vista del ritiro e dell'inizio della prossima stagione. SARDEGNA AL POTERE. Sulla trequarti invece svetta prepotente la bandiera dei quattro mori. Ovviamente non poteva mancare la Sardegna. Una destinazione quasi naturalmente in cima alle preferenze del mondo del calcio. Anche il Verona ha calato alcuni dei propri assi migliori. In Costa Smeralda infatti stanno trascorrendo i propri momenti di riposo Mattia Zaccagni e Matteo Pessina, quest'ultimo sorridente nonostante il vistoso gesso alla gamba sinistra, conseguenza dell’intervento sciagurato del genoano Romero nella gara conclusiva della stagione. Molto più rilassato però Mattia Zaccagni, che ha approfittato di queste ore soprattutto per qualche benefica gita in barca. Infine per completare il quadro dei trequartisti occhi puntati anche su Valerio Verre, profilo che l’Hellas sta cercando di riscattare dalla Sampdoria. Per lui vacanze all’Isola di Ponza, a pochi km dalla sua Roma e dai luoghi della sua infanzia. •

Alessio Faccincani