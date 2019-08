La prima dell’andata a Perugia, l’ultima del ritorno in casa col Pescara. Nel mezzo trabocchetti in serie, un viaggio tra i perigli su e giù per lo Stivale a caccia di una dimensione affidabile, di risultati, di un obiettivo che soltanto al termine del calciomercato potrà essere misurato con un minimo di attendibilità.

Il Chiostro di San Francesco, ad Ascoli, è stato teatro ieri sera dell’atteso sorteggio del nuovo calendario di Serie B e - certo - le sensazioni sono state un po’ differenti rispetto a quelle dell’anno passato, quando il destino riservò ai gialloblù il debutto col marziano CR7. Però il brivido, per un calciofilo, prescinde dalla categoria. E la notizia del nuovo esordio tra i cadetti, undici anni dopo il precedente, qualche scossa l’ha regalata comunque. Anche perché l’avversario, il Perugia, ottavo a maggio, poi eliminato dalla corsa alla A dal Verona, non garantisce trattamenti particolarmente ospitali. Anzi. E ancora più minacciosa si profila la sagoma dell’Empoli, una delle grandi favorite alla vittoria finale, che transiterà dal Bentegodi alla seconda.

Quindi il derby veneto, in laguna, col Venezia. E ancora il Pisa in casa, Salerno nel primo turno infrasettimanale, Pordenone sempre in casa, Livorno in Toscana e Ascoli a Verona prima del doppio incrocio (curioso) con le calabresi. Cosenza e Crotone in tre giorni. E ancora Spezia e Frosinone in trasferta, una in fila all’altra, prima dell’Entella al Bentegodi, il Trapani in Sicilia e la doppia opportunità interna con Cremonese e Juve Stabia. Gran finale inaugurato dal breve viaggio a Cittadella, Benevento in casa (Santo Stefano, il Boxing Day) e Pescara all’Adriatico, nell’ultima sfida del girone d’andata e dell’anno solare.

«Non sarà un inizio semplice ma è così per tutti e in qualsiasi campionato», il commento a caldo di mister Michele Marcolini. «Non conta tanto chi o quando incontri un’altra squadra perché le avversarie prima o poi le devi affrontare tutte. Iniziamo sicuramente contro una squadra competitiva e con ambizioni come il Perugia e in casa loro. Poi affronteremo una delle favoritissime del torneo, l’Empoli al Bentegodi. Alla terza giornata avremo il derby contro il Venezia e a seguire un altro match complicato contro il Pisa, che sul finire della scorsa stagione ha dimostrato di aver trovato la quadratura giusta e hanno tanto entusiasmo». Marcolini aggiunge: «Difficile non notare che nelle ultime tre giornate incontreremo tre squadre - il Cittadella, il Benevento e il Pescara - che già l’anno scorso hanno dimostrato di giocarsela fino in fondo e anche quest’anno lotteranno per conquistarsi un posto nella parte alta della classifica».

Francesco Arioli