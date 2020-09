Chievo e Pellissier, che gelo Ma il confronto prosegue

Faccia a faccia interlocutorio. Il Chievo da una parte, Sergio Pellissier dall’altra. Alla ricerca di un equilibrio non ancora trovato, di un’intesa non proprio vicina. Il gelo delle ultime settimane è stato però scrostato dall’incontro di ieri. Già qualcosa. Pari e patta alla fine, oggi sarà un’altra storia. Un altro giorno. Nuovo confronto in agenda, magari con un finale che accontenti tutti. Sicuro Luca Campedelli che il suo leggendario capitano sarebbe stato perfetto per piantare i primi paletti dopo la retrocessione. Coi codici di Veronello tutti in testa e la forza per prendersi responsabilità che prima non l’avevano nemmeno sfiorato. Pellissier s’è buttato a capofitto nel lavoro, come tutte le volte che ha rischiato la testa tuffandosi in area a pelo d’erba pur di far gol. Vita dura però quella del direttore sportivo, così come la convivenza con Giorgio De Giorgis. Prima in un angolino, ora seduto dietro una delle scrivanie più visibili di via Galvani e comunque legato al Chievo da sempre. Quando Pellissier era ancora alle giovanili del Torino. Tanto tempo fa. Sulle competenze il Chievo è stato piuttosto chiaro: il mercato e la parte sportiva sono competenze di De Giorgis, anche lui a Pisa alla presentazione dei calendari con Campedelli e Di Taranto. INTESA DIFFICILE. Inflessibile Pellissier, da sempre certo di poter gestire da solo gran parte delle questioni societarie. Dritto per la sua strada De Giorgis, abituato a lavorare senza nessuno attorno se non i suoi fidatissimi e storici collaboratori. Un rapporto, quello col Chievo, parecchio antico a cui ha aggiunto l’estate scorsa l’architettura di gran parte delle operazioni che hanno garantito l’iscrizione al campionato ad un certo punto per niente automatica. Quando De Giorgis ha bussato alle porte giuste soprattutto fra Sampdoria, Genoa, Lazio e Bologna per piazzare i vari Depaoli, Leris, Jaroszynski, Kiyine, Ndrecka, Bani, Tomovic ed Hetemaj che hanno portato nelle casse della società provvidenziali garanzie e liberato il Chievo da opprimenti ingaggi. Ora, fuori dall’elenco dei procuratori, con tutte le carte in regola per assumere anche una veste ufficiale. Non sarà semplice l’incastro con Pellissier che certo non accetterebbe ruoli intermedi o tanto meno vorrà trasformarsi in quella figurina anche comoda da tenere nel cassetto perché spesso può diventare robusto e facile paravento. Senza quei sorrisi di circostanza da uomo immagine o poco più così distanti dal suo orgoglio e dall’idea di vivere e intersecarsi col Chievo nelle grandi così come nelle minime questioni. O quasi tutto o niente. ULTIMO TENTATIVO. In mezzo c’è una società che conosce benissimo il valore degli uomini grazie ai quali è diventata grande. Il Chievo non vuole perdere Pellissier, non vuole staccarsi da chi ne ha scritto la storia, non intende privarsi dell’animo fiero di chi quella maglia l’ha tenuta per una vita senza mai tradirla. In giacca e cravatta però è tutto diverso: i rapporti con gli agenti, i contatti coi colleghi, le regole, le dinamiche, in generale una materia tutta nuova dove il passato da grande attaccante conta ma fino ad un certo punto. E non sempre è determinante. Senza Pellissier però il Chievo non sarebbe quello di sempre. Poco ma sicuro. Troppo importante lui, soprattutto in un periodo di ricostruzione come questo. Dove l’errore è ridotto al minimo, col club che sta cambiando. Tornando anche all’antico. Per questo la partita non è ancora chiusa del tutto, pur con margini assai sottili. Ma col bene del Chievo davanti a tutto e tutti. Al di là di ogni diatriba. •

A.D.P.