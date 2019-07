Chievo, c’è il coreano Han E Ventura ripensa a Kiyine

Han per l’attacco. Un nordcoreano per il Chievo. Pensiero, non ancora trattativa. Ma Sergio Pellissier, responsabile dell’area tecnica, avrebbe annotato il nome dell’asiatico nel suo taccuino. Han Kwang Song, classe ’98, è nato a Pyongyang, capitale e simbolo della Corea del Nord. Il Cagliari, proprietario del cartellino di Han, lo ha scritturato dopo un torneo di Viareggio vissuto proprio con la maglia dei sardi. Esordio in serie A nella primavera del 2017. Pure un gol storico. Il primo di un nordcoreano (contro il Torino) nel massimo torneo italiano. Poi il prestito tra i cadetti, al Perugia. Mezza stagione, un anno fa, e il ritorno in Sardegna. L’ultimo campionato Han lo ha vissuto ancora a Perugia, sempre in serie B. Per lui diciannove presenze e quattro reti. IN RITIRO. L’attaccante è partito in ritiro con il Cagliari di Rolly Maran. L’altro ieri si è regalato una tripletta estiva nel giro di diciassette minuti contro una selezione di dilettanti, alla prima sgambata dei sardi. Reti che non servono per le statistiche ma regalano pur sempre sorrisi. Il Crotone vuole Han, questo è sicuro. E la società calabrese ha già bussato alla porta dei cagliaritani. C’è pure il Chievo. L’ultima parola, però, spetterà a Rolly Maran, che per il ruolo di “quinta punta“ dovrà trattenere in Sardegna uno tra Han, Despodov e Ragatzu. RIECCO VENTURA. E poi, riecco Gian Piero Ventura. Avventura breve e negativa al Chievo, ora una nuova chance alla Salernitana. L’ex cittì azzurro vuole portare in Campania Sofian Kiyine. Il centrocampista marocchino deve, però, convincere della bontà dell’operazione. Per dare il suo benestare alla trattativa. Kiyine è già stato a Salerno nella stagione 2017-2018, e ha collezionato 23 presenze e due reti. Claudio Lotito, presidente della Lazio e proprietario della Salernitana, vorrebbe regalare Kiyine proprio a Ventura. Con possibilità, magari, per Sofian di restare nell’orbita Lazio. La cessione del Chievo del giocatore dovrebbe essere a titolo definitivo. Si parla di una cifra non inferiore ai due milioni di euro. Con la possibilità di inserire una eventuale contropartita tecnica. IL MILAN CI PROVA. Occhio ad Emanuel Vignato, talento puro del Chievo di Marcolini. Il gioiello di casa Campedelli è tornato nell’orbita di interesse del Milan. Il club rossonero, attraverso gli occhi esperti di Paolo Maldini, lo aveva messo nel mirino già qualche giorno fa. Adesso, però, il Milan sarebbe pronto a formulare un’offerta di acquisto, che dovrebbe aggirarsi intorno ai quattro milioni di euro, trattabili. Per Vignato resta in piedi la posta che porta al Bayern di Monaco. E pure il Genoa di Preziosi non si è scordato di lui. TELENOVELA STEPINSKI. Non sarà oggi, nemmeno domani. Per veder partire Mariusz Stepinski ci vorrà ancora del tempo. L’inizio della nuova settimana potrebbe, però, portare qualche novità interessante. Dunque, la situazione, a oggi, è questa: la Spal resta in prima linea per arrivare all’attaccante polacco. La società ferrarese lavora all’acquisizione dell’intero cartellino. Prima offerta: 3,5 milioni di euro. Il Chievo, però, aspetta un rialzo. Brescia e Parma restano in stand by. Soprattutto il club ducale, a più riprese, sembrava essere pronto a piazzare un’accelerata. Su una base di quattro milioni (e mezzo) la società della Diga potrebbe chiudere l’operazione in uscita. E poi c’è un sussurro (se ne parla a dire il vero da qualche tempo) che però deve trovare conferma su Emanuele Giaccherini. Il Brescia di Genio Corini sarebbe pronto a formulare un’offerta per l’ex della Juve. Il Chievo sta alla finestra. •

Simone Antolini