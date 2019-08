Chievo, è l’estate del lifting La B esige forze giovani

Un’ossatura nuova. Tutta da decifrare e probabilmente da scoprire. Il viaggio nell’estate del Chievo racconta di una metamorfosi necessaria. Alleggerito il monte ingaggi ed abbassata notevolmente anche l’età media. Michele Marcolini già allo start di Coppa Italia contro il Ravenna lancerà un undici con qualche sorpresa. Volti giovani da inserire velocemente nello spartito. Intanto per una gara poi chissà anche per il resto del campionato. Da questo punto di vista servirebbero dei necessari distinguo. Il più immediato però è quello con vista sul calciomercato. Anche fra i giovani ci sono quelli destinati a rimanere e quelli invece su cui pende un grosso punto di domanda. Due macro categorie da approfondire e che magari potrebbero anche mutare nel corso delle prossime settimane. Con alcuni giocatori naturalmente in bilico. Il Chievo dei giovani però ha già una sua forma. LE CERTEZZE. In questa lista vanno necessariamente posizionati i giovani innesti degli ultimi due mesi. Il più anziano è il ventiquattrenne David Ivan, centrocampista slovacco, accantonato dalla Sampdoria ed ora da riattivare dopo i prestiti con Bari e Vis Pesaro. Prodotto blucerchiato inoltre è anche Maxime Leverbe, difensore francese classe 1997 approdato in gialloblù per allungare un reparto in questo momento fortemente precario e lontano da quella che sarà la sua conformazione finale. Basti pensare all’estate di Massimo Bertagnoli, cresciuto nel vivaio clivense come centrocampista e ora educato da Michele Marcolini nel ruolo di terzino destro per carenza di alternative. In questo momento il ventenne di Lugo di Grezzana va inserito nelle certezze, anche se qui lo scenario potrebbe evolversi con l’addizione di uno specialista nel ruolo. Dall’altra parte invece sogna di ritagliarsi un discreto minutaggio Matteo Cotali, terzino sinistro in prestito dal Cagliari, con 96 presenze di Lega Pro ad Olbia sulle spalle, nonostante i soli ventidue anni di età. Negli ultimi acquisti inoltre spiccano Salvatore Esposito, regista classe 2000 titolare dell’Italia Under 20, a cui il Chievo ha intenzione di affidare un ruolo di primo piano e Damir Ceter, gigante colombiano giunto in prestito sempre dalla Sardegna con caratteristiche complementari agli altri attaccanti della rosa gialloblù. L’ultimo pilastro infine sarà Adrian Semper. Il portiere croato ha immagazzinato i segreti di Veronello già nello scorso campionato ed ora sembra davvero destinato ad un percorso da protagonista. I DUBBI. Il raggruppamento dei dubbi però è altrettanto folto e riguarda principalmente quei giovani già in vetrina nello scorcio finale dell’ultima sfortunata Serie A. Il nome più accativante è ovviamente quello di Emanuel Vignato. Il baby attaccante in condizioni di normalità sarebbe la pietra centrale di qualsiasi progetto. Il mancato rinnovo del contratto in scadenza però ne accelera evidentemente l’uscita. Il Bayern Monaco spinge ma il Chievo vuole dettare la propria linea. In dubbio ma per motivi diversi invece è Ibrahim Karamoko, un altro di quelli lanciati da Di Carlo sul finire dell’annata 2018-2019. Il francese è talento duttile. Centrocampista ma all’occorrenza difensore. Tutte caratteristiche per cui il classe 2001 ha riempito il taccuino anche di club parecchio ambiti, su tutti l’Inter, alla ricerca di giocatori già pronti per la propria Primavera di respiro europeo. RIFLESSIONI Le ultime riflessioni infine riguardano Pietro Rovaglia, attaccante del Chievo e dell’Under 19 azzurra, il cui destino però potrebbe essere legato a doppio filo a quello dell’amico Karamoko. La società ha in mente un solo sacrificio. A questi nomi infine si potrebbero aggiungere anche Mehdi Leris e Mariusz Stepinski, giovani per carta d’identità ma non per esperienze calcistiche. Due profili affermati e dall’altissimo peso specifico per un campionato di Serie B. Anche qui il Chievo sta scrutando l’orizzonte. •

Alessio Faccincani