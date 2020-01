Weinstein: modella Gigi Hadid in giuria?

DRZ-RF

(ANSA) - NEW YORK, 13 GEN - La modella Gigi Hadid potrebbe far parte della giuria chiamata a valutare il caso dell'ex produttore di Hollywood Harvey Weinstein, accusato di stupro e altri abusi sessuali. Hadid ha detto al giudice James Burke di aver incontrato Weinstein e di conoscere Salma Hayek, una delle attrice che ha accusato Weinstein. Hadid è inoltre amica di Cara Delevingne, un'altra delle donne che ha puntato il dito contro l'ex produttore. Al giudice che le chiedeva se si considerasse un giurato imparziale, Hadid ha risposto: "Ritengo di essere in grado di mantenermi aperta".