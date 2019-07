Von der Leyen vedrà sovranisti dopo voto

LDN

(ANSA) - BRUXELLES, 13 LUG - Nessun incontro è previsto, prima del voto martedì al Parlamento europeo fra Ursula von der Leyen, la candidata designata dai Ventotto alla presidenza della Commissione europea, e il gruppo sovranista al Parlamento europeo. E' quanto si apprende a Bruxelles. La ministra della difesa tedesca è intenzionata ad incontrare alla vigilia del voto il suo gruppo, i Popolari. Nei giorni scorsi ha già incontrato gli S&D, Renew Europe, i Verdi e la sinistra Gue. Obiettivo è avere una maggioranza di forze pro-Ue che la sostengano martedì pomeriggio a Strasburgo. La situazione è fluida e manca un vero e proprio centro di gravità, ma von der Leyen conta sul sostegno delle forze pro-Ue per poter formare una commissione politica e non di tecnici. La candidata designata dai Ventotto alla presidenza della Commissione non ha ancora deciso quali saranno i portafogli della futura Commissione europea.