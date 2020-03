Volo MH17: al via in Olanda processo

RF

(ANSA) - ROMA, 9 MAR - Prende oggi il via nei Paesi Bassi il primo processo penale per omicidio in relazione all'abbattimento di un aereo di linea: si tratta di quello del volo MH17 della Malaysia Airlines, abbattuto mentre sorvolava l'Ucraina, nel mezzo della guerra, il 17 luglio del 2014 con 298 persone a bordo. Sono quattro le persone sospettate per il disastro ed è improbabile che prendano parte al processo. Lo riporta la Bbc. Gli investigatori affermano di avere la prova che il sistema missilistico Buk che ha abbattuto il Boeing 777 proveniva da una base militare in Russia. Tre degli uomini sospettati sono russi e uno proviene dall'Ucraina orientale. Nessuno dei due paesi estrada i suoi cittadini, ma uno dei cittadini russi avrà una squadra di difesa in aula e il tribunale si è detto anche disposto ad accettare le loro testimonianze tramite collegamento video. La Russia ha ripetutamente negato il coinvolgimento nell'attacco mortale del 17 luglio 2014. Nel disastro sono morti cittadini di 10 paesi diversi.