Virus: Trump critica Europa, stop viaggi

(ANSA) - WASHINGTON, 12 MAR - Sospensione per 30 giorni di tutti i viaggi dall'Europa in Usa: è la misura "dura ma necessaria" annunciata da Trump in un breve e compassato discorso alla nazione dallo Studio ovale sull'emergenza coronavirus. Il bando non include il Regno Unito. Il presidente americano ha criticato l'Europa per non aver agito in modo sufficientemente veloce per affrontare il "virus straniero" e ha sostenuto che i cluster Usa sono stati "seminati" da viaggiatori europei. "Abbiamo fatto una mossa salvavita con la Cina, ora dobbiamo intraprendere la stessa azione con l'Europa", ha spiegato elogiando la risposta "veloce e professionale" da parte degli Usa. Il provvedimento, ha precisato, non riguarda i cargo commerciali e le restrizioni saranno adeguate in base alle condizioni sul terreno.