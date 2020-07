Vertice Ue: Conte, è stallo, più complicato del previsto

GA

(ANSA) - BRUXELLES, 18 LUG - "Siamo in una fase di stallo: si sta rivelando molto complicato, più complicato del previsto. Sono tante questioni su cui stiamo ancora discutendo che non riusciamo a sciogliere". Lo dice il premier Giuseppe Conte in una diretta Facebook durante la seconda giornata di lavori del Consiglio europeo sul Recovery fund. (ANSA).