Usa: sparatoria in Alabama, 2 morti

(ANSA) - MONTGOMERY, 16 AGO - Due persone sono morte e altre tre sono rimaste ferite in seguito ad una sparatoria in Alabama avvenuta la notte scorsa vicino al campus della Alabama State University: lo ha reso noto Jarrett Williams, sergente della polizia di Montgomery. Un uomo è deceduto sul posto, mentre un altro è morto in ospedale, ha detto Williams. Altri due uomini sono stati ricoverati in ospedale e sono in pericolo di vita mentre un terzo è fuori pericolo. Per il momento non si hanno informazioni sul motivo della sparatoria.