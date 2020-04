Usa, piano da 19 mld per agricoltori

SAV

(ANSA) - WASHINGTON 18 APR - Un piano da 19 miliardi di dollari per aiutare gli agricoltori americani nell'emergenza coronavirus: lo ha annunciato Donald Trump nel briefing alla Casa Bianca sul coronavirus. Dei fondi, 16 miliardi andranno direttamente ai 'farmer' per compensare le loro perdite, altri 3 miliardi invece verranno utilizzati per acquistare i loro prodotti da destinare a chi ne ha bisogno.