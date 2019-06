Usa, ergastolo per suprematista

DRZ

(ANSA) - NEW YORK, 28 GIU - E' stato condannato al carcere a vita il suprematista bianco che, a bordo di un'auto, ha investito e ucciso una donna durante una manifestazione a Charlottesville nel 2017. James A.Fields Jr. ha chiesto scusa e la grazia prima della sentenza motivandola con i problemi sofferti durante l'infanzia e i suoi problemi mentali. "I suoi reati sono stati talmente atroci che vanno al di là di qualsiasi attenuante. E questo è particolarmente vero alla luce del fatto che non ha dimostrato alcun rimorso per le sue azioni e ha continua a sposare la sua ideologia di odio" afferma l'accusa.