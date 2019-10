DRZ-RF

(ANSA) - NEW YORK, 22 OTT - Il 50% degli americani è favorevole all'impeachment di Donald Trump e alla sua rimozione dalla Casa Bianca. E' quanto emerge da un sondaggio della Cnn, secondo il quale le donne sono a più a favore degli uomini per la messa in stato di accusa del presidente e per la sua rimozione. Le donne sono il 56% contro il 44% degli uomini.