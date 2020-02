Usa 2020: a Hollywood piace Sanders

DRZ

(ANSA) - NEW YORK, 23 FEB - Ariana Grande si schiera con Bernie Sanders. Gwyneth Paltrow scende invece in campo per Pete Buttigieg. In vista del Super Tuesday, che chiamerà al voto anche la California, le star di Hollywood fanno sentire il loro peso sulla corsa alla Casa Bianca. Ad appoggiare Sanders e la sua rivoluzione socialista sono le cantanti Lizzo e Miley Cyrus, ma anche gli attori Danny DeVito e Jack Nicholson, passando per Cynthia Nixon e Susan Sarandon e per la modella Hailey Bieber, la moglie di Justin Bieber. Fredda l'accoglienza hollywoodiana per Amy Klobuchar, mentre Elizabeth Warren si afferma la preferita delle star Lgtbq e di vip del calibro di Scarlett Johansson, Amy Schumer, Constance Wu e Patricia Arquette. Joe Biden non brilla nella luminosa Hollywood ma può lo stesso contare su nomi di peso, fra i quali Tom Hanks e Alec Baldwin. Pete Buttigieg riscuote l'appoggio di una solida elite che include Paltrow, Seth MacFarlane e Michael J Fox.