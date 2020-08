Usa 202: sondaggio premia scelta Harris

PD

(ANSA) - WASHINGTON, 13 AGO - Quasi nove democratici su dieci approvano la scelta di Kamala Harris come candidata dem alla vicepresidenza Usa e la senatrice risulta più popolare di Joe Biden tra le donne (60% contro il 53%), tra gli americani più giovani, ossia sotto i 35 anni (62% a 60%) e anche tra alcuni repubblicani (25% a 20%), evidenziando così il suo potenziale per rafforzare il sostegno all'ex vicepresidente. E' quanto emerge da un sondaggio Reuters/Ipsos diffuso mercoledì. La rivelazione indica inoltre che il 60% degli americani, incluso l'87% dei dem e il 37% dei repubblicani, considera la scelta della Harris - prima donna afroamericana e asiatica ad essere nominata per la vicepresidenza - una "tappa fondamentale" per gli Stati Uniti. Nel giro di 24 ore dall'annuncio, comunque, il vantaggio di Biden su Donald Trump è rimasto praticamente immutato, con un aumento solo dell'1%: 46% per Biden-Harris e 38% per Trump-Pence, mentre il giorno prima il candidato dem guidava con il 44% contro il 37% del tycoon.