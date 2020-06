Uomo ucciso a Tacoma disse 'non respiro

CU-RF

(ANSA) - WASHINGTON, 6 GIU - Manuel Ellis, l'afroamericano che il 3 marzo ha perso la vita a Tacoma, nello stato di Washington, mentre veniva arrestato dalla polizia, avrebbe implorato prima di morire 'I can't breath', non posso respirare. La stessa frase pronunciata da George Floyd e divenuta uno slogan simbolo della protesta. E'quanto emerge dalle comunicazioni via radio tra gli agenti e la centrale pubblicate dal sito Broadcastify. Prima di quella frase si sentirebbe anche uno dei poliziotti dire a un collega di usare sull'uomo una tecnica di stretta con le gambe.