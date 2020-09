Un positivo, la nazionale della Repubblica Ceca sostituisce squadra e allenatore

La sfida fra Repubblica Ceca e Scozia, in programma lunedì a Olomouc e valida per la Nations League, alla fine si giocherà. È la stessa Federazione ceca a confermare l’impegno, annunciando che per la sfida in questione si avvarrà di uno staff tecnico e di calciatori completamente diversi rispetto alla vittoriosa trasferta di ieri a Bratislava.

Oggi la Federazione aveva inizialmente annunciato che la squadra non sarebbe scesa in campo per i timori legati al coronavirus: due giocatori, il centrocampista del West Ham, Tomas Soucek, e l’attaccante della Roma, Patrik Schick, sono stati messi in isolamento dopo il contatto con un membro dello staff risultato positivo.

Ma dopo un confronto con la Uefa e davanti al rischio di perdere a tavolino, ecco il contrordine: lunedì si gioca ma nessuno degli elementi presenti ieri sera a Bratislava, compreso il ct Silhavy, sebbene non siano state riscontrate altre positività, sarà presente. Nelle prossime ore la Federazione provvederà a fornire un nuovo elenco di convocati e nominerà lo staff tecnico che guiderà la nazionale contro gli scozzesi.