Un migliaia in piazza a Genova per Floyd

(ANSA) - GENOVA, 6 GIU - Sono arrivati in circa un migliaio, sotto il ponte Monumentale a Genova, i giovani che hanno aderito a #blacklivesmatter la passeggiata pacifica che si è snodata tra via XX settembre e piazza Caricamento per protestare contro il razzismo dopo la morte di George Floyd, l'uomo ucciso a Minneapolis da un poliziotto che lo ha soffocato tenendogli per più di 8 minuti il ginocchio sul collo. I giovani, con le mascherine sul volto, hanno dato vita a un "flash mob" inginocchiandosi con il pugno alzato, gesto diventato simbolo delle proteste, per ricordare le vittime del razzismo. Da via XX settembre, infine, i manifestanti si sono spostati in piazza Caricamento senza fare un corteo ma con una passeggiata per non andare in conflitto con le normative anti Covid. (ANSA).