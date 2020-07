Turchia:Santa Sofia transennata prima di annuncio su moschea

YLL-ZC

(ANSA) - ISTANBUL, 10 LUG - Le autorità turche stanno transennando in questi minuti il piazzale davanti all'ingresso di Santa Sofia a Istanbul, in attesa dell'imminente annuncio della decisione del Consiglio di stato turco sulla sua possibile riconversione in moschea. L'area antistante il monumento simbolo di Istanbul è stata interdetta per evitare eventuali manifestazioni e assembramenti di cronisti e curiosi. (ANSA).